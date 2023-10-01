Українська влада впевнена: нині саме в Україні визначається, якими будуть пріоритети та стандарти оборони у світі.

Не просити, а виготовляти зброю. Україна шукає можливості поповнювати свій арсенал шляхом власного виробництва. І західні партнери Києва уже включилися у цю ініціативу. Напередодні в українській столиці відбувся спеціалізований форум, на якому теж говорили про потенціал України озброїти себе самій. Тож реалізації яких проєктів чекати найперше - далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Український ВПК має далекосяжні перспективи. Одразу ціла низка іноземних компаній повідомила про бажання започаткувати в нашій країні власне виробництво.

Серед них французька Arqus. Вона відкриє підприємство для ремонту бронетранспортерів з двома фабриками 3D-друку запчастин, а також центр ремонту БТРів VAB.

Про необхідність обслуговування наданої партнерами техніки говорив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, який днями відвідав Україну. У порядку денному і спільне виробництво зброї.

Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції:

Ми знаємо, що ця війна триватиме. Поступово ми будемо рухатися до логіки, коли постачання обладнання буде винятком, а не правилом. Україна має навички й успадкувала від свого радянського минулого важливі заводи, наприклад, виробник літаків "Антонов", ракетне підприємство "Південмаш" або "Мотор Січ". Вони мають отримати користь від передачі технологій.

Незабаром в Україні має запрацювати й завод Rheinmetall. Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну створити спільне підприємство з Україною. До кінця серпня на українських потужностях уже мали налагодити обслуговування танків. А незабаром мають запустити й виробництво танків та бронетранспортерів за німецькою ліцензією.

Армін Паппергер, генеральний директор концерну Rheinmetall:

Українці повинні допомогти самі собі - чекати від європейців чи американців допомоги й протягом наступних 10 чи 20 років. Це неможливо. Що нам треба робити - це дати їм технології на основі натовських.

На черзі й турецький завод з виробництва легендарних "Байрактарів". Це один з трьох проєктів компанії Baykar в Україні, у які вона інвестує 100 млн доларів. На будівництво підприємства знадобиться близько 1,5 року. І на ньому працюватимуть щонайменше 300 людей. При цьому виробництво буде взаємовигідним, бо Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а Туреччина - БПЛА.

Окрім того, домовленості про спільне виробництво зброї Україна має зі США.

Про це президент Володимир Зеленський нагадав під час відкриття першого оборонного форуму у Києві.

Володимир Зеленський, Президент України:

Саме це є одним з основних результатів моїх переговорів із Президентом Байденом у Вашингтоні та чітким сигналом усім у світі, що українській силі не просто варто довіряти, а що з нашою силою, силою нашої держави готові об'єднувати свій потенціал найсильніші у світі.

Форум зібрав понад 250 оборонних компаній з усього світу. Для них Україна це і перспективний ринок і можливості для кооперації. Адже теж має, що запропонувати.

Володимир Зеленський, Президент України:

Наші протитанкові комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені в виробництві техніки, необхідної в нашому захисті та кожної із тих оборонних систем, якими користуються сьогодні наші воїни й дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті.

При цьому Україна наголошує: бачить велике майбутнє розвитку ВПК і після закінчення війни.

Рустем Умєров, міністр оборони України:

Наша візія - це розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг, це я про ОПК. Наша місія - це виробляти ці мілітарні продукти й послуги, які будуть високої якості, які ми можемо масштабувати, закривати всі потреби зараз в Україні. І далі вже після закінчення війни це експортувати.

Українська влада впевнена: нині саме в Україні визначається, якими будуть пріоритети та стандарти оборони у світі. А також лідери ВПК. Наші ж потужності вже працюють на повну та нарощують виготовлення артилерійських і мінометних набоїв. У найближчі пів року має збільшитися й виробництво танків і бронетехніки.