Захист із терміном придатності. Цього тижня Євросоюз продовжив іще на рік дію Директиви про надання тимчасового захисту для громадян України. Як новину сприйняли наші біженці в Європі і яке майбутнє на них чекатиме після завершення дії тимчасового захисту? Дізнавалась Ірина Іванова.

Повномасштабне вторгнення росіян Тетяна застала у себе вдома біля Гостомеля. Її будинок розташований за вісім кілометрів від аеропорту. Семеро людей, з яких четверо - діти, опинитися в окупації. Їм дивом вдалося виїхати через два тижні після приходу росіян. Завдяки випадку жінка з двома дітьми опинилася в Брюсселі.

Тетяна Блінова, біженка з України:

Дуже добре мешканці взагалі ставляться до людей з інших країн. Бельгія така інтернаціональна. І українців дуже добре прийняли. Є можливість навчатися, є можливість постійно відвідувати культурні заходи, діти можуть навчатися, є можливість страхової медицини, навіть відшкодовують частину спортивних гуртків для дітей, для дорослих. Є всі умови для того, щоб жити.

Спершу Євросоюз активував дію Директиви про надання тимчасового захисту для українців на рік. Потім продовжив ще на один - до березня 2024 року. Наближення цієї дати викликало в Тетяни хвилювання - жінка не знала, куди повертатися. В Україні досі небезпечно, діти влаштовані до місцевих освітніх закладів: старша донька ходить до бельгійської школи, молодший син - до дитсадка. Інформацію про продовження тимчасового захисту ще на рік українка прийняла з полегшенням.

Тетяна Блінова, біженка з України:

Лише один раз я наважилася поїхати в Україну, бо треба було вирішувати з документами питання, і два тижні я була вдома. І я зрозуміла, що мені страшно. Повітряні тривоги, я була з дитиною. І я зрозуміла, що моя психіка не витримує. Тому повертатися було б страшно, коли тривають військові дії. Дуже вдячні все ж таки і Європі, і Бельгії, що є така можливість побути ще у спокої. Звісно, хочеться, щоб у нас скоріше закінчилася війна, щоб у нас все було спокійно.

У такому становищі, як Тетяна, перебувають понад чотири мільйони українських біженців у Євросоюзі. Статус тимчасового захисту дає їм право жити, працювати, навчати дітей у місцевих закладах освіти, користуватися медичним страхуванням, соціальним захистом. І поки триває війна в Україні, поки існує загроза ракетних обстрілів, цей захист повинен діяти, вважають у Раді ЄС.

Фернандо Ґранде-Марласка Ґомес, міністр внутрішніх справ Іспанії:

Ми й надалі будемо підтримувати Україну та її громадян. Я вважаю, що це був один із найбільших кроків, які зробив Євросоюз, коли погодився прийняти громадян України одразу після вторгнення, дати їм належну допомогу.

Надання тимчасового захисту - унікальний механізм. Євросоюз застосовує його за виняткових обставин - під час масового напливу біженців, як це було через збройні конфлікти на Балканах, а тепер в Україні. Однак цей тип захисту має чіткий статус "тимчасового", а отже колись його дія припиниться. Розуміння, що далі робити з мільйонами українців на території ЄС, у самого Євросоюзу поки що немає. Але є час вирішити це питання - щонайменше до 4 березня 2025 року. Міністр внутрішніх справ Іспанії не відкидає розгляду альтернативних способів надати захист українцям. Але сподівається, що до того часу вони зможуть спокійно повернутися додому.