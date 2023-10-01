Байден пообіцяв продовжити допомагати Україні та закликав Конгрес "припинити ігри" [ Редагувати ]
Американський президент Джо Байден заявив, що США й надалі буде підтримувати Україну. Водночас президент заявив, що Конгрес має "припинити ігри".
Про це повідомляється в його Twitter.
Байден попередив, що залишилося "небагато часу", щоб американські гроші продовжували надходити в Україну, і закликав Конгрес "припинити ігри й взятися до роботи".
У зверненні з Білого дому президент запевнив американських союзників, американський народ і народ України, що США продовжать надавати їм підтримку.
Він додав, що "втомився від балансування на межі" після того, як ледь вдалося уникнути часткового закриття федерального уряду.
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