Вихор військових переворотів у Африці - це частина великої геополітичної гри для двох основних гравців.

З ким буде Африка? Франція виводить війська з Нігеру, своєї колишньої колонії. Це вже 8 переворот за три роки в африканських країнах, історично пов'язаних з Парижем. І росія, і Китай не проти перебрати на себе вплив, який втрачає колишню метрополію. Тож чи можна говорити про те, що Захід втрачає Африку? Розбиралася Ольга Жидецька.

На цих кадрах жителі Нігеру протестують перед французькою військовою базою.

Після державного перевороту наприкінці липня, коли президентська гвардія затримала чинного очільника країни й оголосила себе владою, у західноафриканській республіці посилилися антифранцузькі настрої.

До останнього часу вплив колишньої метрополії у цій та інших ексколоніях залишався суттєвим, але нині Париж його втрачає.

Після кількох місяців напруження у Нігері Емануель Макрон оголосив про виведення французького континенту. Напередодні країну покинув французький посол.

Марзук Дулла, житель Ніамея:

Французькі вояки повинні негайно піти. Вони нам тут непотрібні. Десятиліттями вони говорили, що допоможуть нам, але ми не помітили жодних змін.

Такі настрої можна зрозуміти, адже за часи незалежності у більшости африканських країн, попри наявні велетенські природні багатства, так і не вдалося подолати бідність та корупцію, а невдалі спроби західних сил покласти край ісламістському тероризму не принесли відчуття безпеки та стабільности.

Наслідком цього стали 8 державних переворотів у Західній та Центральній Африці за три роки - у Малі, Чаді, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Судані, Нігері, Габоні - усі саме у колишніх французьких колоніях. Тимчасовий очільник однієї з них - Гвінеї - так і заявив на останній Генасамблеї ООН: стара Африка закінчилася.

Мамаді Думбуя, тимчасовий президент Гвінеї:

Африка страждає від моделі управління, яку їй нав'язали. Модель, безумовно, хороша та ефективна для Заходу, який розробив її протягом своєї історії, але якому складно адаптуватися до наших реалій, наших звичаїв та нашого середовища.

Така ситуація підриває зусилля західних партнерів протидіяти терористичним угрупованням, близьким до Ісламської Держави, що після поразок на Близькому Сході отаборилися поблизу Сахари. Малі та Нігер були основними опорними країнами для Франції й США у цій боротьбі. Після рішення Парижа вивести війська, американці теж замислилися, а що ж далі.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Хоча ми й даємо дипломатії шанс, ми продовжимо оцінювати будь-які майбутні кроки, які мають в пріоритеті як наші демократичні прагнення, так і наші безпекові інтереси, а вони взаємопов'язані.

Натомість Китай й росія не дрімають - їхня антизахідна і нібито антиколоніальна риторика імпонують новим африканським хунтам. Тож не дивно, що прихильники переворотів підіймають на демонстраціях і російські триколори.

При цьому росія навіть після загибелі власника ПВК "Вагера" намагається розширити військову присутність в Африці шляхом найманців. Та не втрачає надію розмістити в Судані військову базу. Хоча політологи вважають, насправді москва натепер наврядчи може багато чого запропонувати потенційним африканським протеже, адже не контролює навіть традиційної вотчини - пострадянського простору.

Андрій Бузаров, політолог-міжнародник:

Якщо ми аналізуємо ситуацію в Африці, або в азії, або в Латинській Америці, де був певний вплив росії, у Венесуелі також, інші країни, то вже не має дуже багато можливостей у росії щодо політичного впливу та військово-політичного впливу на ці країни. Є вплив Китаю. Та я вважаю, що росія намагається допомогти, можливо, Китаю стосовно якихось сумісних та я б сказав взаємовигідних акцій та операцій.

Поки ж і росія, і Китай неприховано заграють з Африкою. Африканські делегації - часті гості в Пекіні, який останніми роками щедро інвестує в континент.

Завзято демонструє активність і рф - у липні провела великий саміт, що зібрав два десятки африканських лідерів. І він серед іншого продемонстрував, наскільки різною є Африка, яка загалом налічує 54 країни. І що вона прагне впливати на світову політику. Зокрема висуває власні мирні ініціативи щодо російсько-української війни. А також прямо висловлює путіну своє невдоволення.

Сиріл Рамафоса, президент ПАР:

Ми хочемо, щоб Чорноморська ініціатива була реалізована, і щоб Чорне море було відкритим для світового ринку. І ми тут не для того, щоби благати про пожертвування зерна для африканського континенту.

Тим часом політологи кажуть: вихор військових переворотів у Африці - це частина великої геополітичної гри для двох основних гравців.

Андрій Бузаров, політолог-міжнародник:

Тайвань, деякі країни Африки, Латиської Америки - це поле нової політичної боротьби між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, де поки що все буде обмежуватися політичним впливом, але загальна геополітична мапа вказує на те, що дуже висока імовірність війни в Африці й біля Тайваню. Я також бачу, що Китай також готується і до військових операцій.

Водночас політолог впевнений: попри всі перипетії у колишніх французьких колоніях, говорити що Захід втрачає Африку зарано. Адже дуже багато чинників та інтересів - і США, і ЄС, і окремих країн у глобалізованому світі, пов'язані зі спекотним континентом.