Суттєвих змін немає: Повх про актуальну ситуацію на Північному напрямку [ Редагувати ]
На Волинянському на Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнає. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив полковник, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.
"На Волинянському на Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнає. Ворог і білоруські збройні формування здійснюють присутність на території Білорусі. Рф отримує невеликий контингент на свої базах, а підрозділи білоруських збройних сил виконують завдання у прикордонній смузі", - зазначив Повх.
Він додав: "На превеликий жаль, тихої та спокійної обстановки на Сіверському та Слобожанському напрямках не назвеш. Ворог продовжує там здійснювати обстріли прикордонних сіл та міст. Це вже константа - до 10 обстрілів щодоби".
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