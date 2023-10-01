На Волинянському на Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнає. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив полковник, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

"На Волинянському на Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнає. Ворог і білоруські збройні формування здійснюють присутність на території Білорусі. Рф отримує невеликий контингент на свої базах, а підрозділи білоруських збройних сил виконують завдання у прикордонній смузі", - зазначив Повх.

Він додав: "На превеликий жаль, тихої та спокійної обстановки на Сіверському та Слобожанському напрямках не назвеш. Ворог продовжує там здійснювати обстріли прикордонних сіл та міст. Це вже константа - до 10 обстрілів щодоби".