Рентгенівська обсерваторія Chandra, яка була запущена в космос у липні 1999 року, стала ключовим інструментом для вивчення астрономічної події, яка відбулась далеко від нас у 1838 році.

У той час система Ета Кіля почала яскравішати, викидаючи матеріал під час події, названої Великим Виверженням. Сліди цього виверження залишилися й досі.

Тепер на основі 20-річних даних космічного телескопа було створено анімовану хронологію, яка демонструє динамічні процеси в зоряній системі.

Ета Кіля розташована від нас на відстані приблизно 7500 світлових років (2300 парсек) від Землі у сузір'ї Кіля.

Цей об’єкт можливо вже знайомий читачам, адже однією з перших місій космічного телескопа James Webb була феноменальна панорама "Космічних скель" туманності Кіля. Це було вражаючим візуальним доказом краси та складності цього астрономічного дива.

Відео, яке складається з кадрів, отриманих Рентгенівською обсерваторією Chandra протягом 1999, 2003, 2009, 2014 і 2020 років ), надає можливість поглянути на цю захоплюючу систему у режимі сповільненої зйомки.

На цих зображеннях блакитне світло в центральній частині структури вказує на наявність подвійної системи зірок, що випромінюють високоенергетичне рентгенівське випромінювання.

Однак найважливіше в цьому дослідженні полягає в тому, що науковці змогли безпосередньо виміряти розширення рентгенівської оболонки, що оточує Ета Кіля, а також двох об'ємних газових хмар, що оточують цю подвійну систему.

Результати їх досліджень були опубліковані в журналі The Astrophysical Journal і проливають світло на важливу частину історії вибуху.

Неочікуване відкриття

Коли відбулося Велике виверження, Ета Кіля, що складається з двох зірок, кожна з яких має масу в 30 і 90 разів більше, ніж Сонце, викинула у навколишній простір вражаючий об'єм матеріалу, еквівалентний 10-45 масам Сонця. Цей матеріал утворив величезні сферичні газові хмари біполярної відбивної туманності, відомої як Гомункул.

Команда дійшла висновку, що Велике Виверження, ймовірно, було двома окремими вибухами. Спочатку спалах газу низької щільності, який також випромінював рентгенівське випромінювання, а потім викид щільного газу, який утворив туманність Гомункула.

Саме Велике Виверження могло бути спричинене злиттям зірок. Це означає, що Ета Кіля колись була потрійною зоряною системою, а не подвійною, якою вона є сьогодні.

Зараз ми маємо можливість подорожувати у минуле завдяки Рентгенівській обсерваторії Chandra і розкривати таємниці вражаючих подій, які відбулись 180 років тому.

А отримане відео – це чудовий спосіб побачити динамічну природу космосу з нерухомих, дещо стерильних кадрів, які ми зазвичай бачимо.

Рентгенівська обсерваторія Chandra була запущена в космос у липні 1999 року і розмістилася на навколоземній орбіті, на відстані близько 139 тисяч кілометрів у космосі.

Відтоді телескоп спостерігав за багатьма космічними об'єктами в рентгенівському діапазоні довжин хвиль, відкриваючи нову інформацію про все – від утворення зірок до чорних дір, що лежать у серці галактик.

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