Спецоперація "Бариня". Головне управління розвідки завербувало одинадцять російських військових. Усі вони перейшли на бік України, скориставшись програмою "Хочу жити". Деталі - далі.

Блискуча операція нашої розвідки. Кодова назва - "Бариня". Лейтенант Данило Алфьоров перейшов на бік України, ще й переконав 11 військовослужбовців армії країни-агресора вчинити так само.

Данило Алфьоров, лейтенант армії рф:

У 23-му році взимку мене викликали у військкомат на допит. До того ж була така довідка, за якою якби я не з'явився, за мною вже приїхала б військова поліція. Мене, м'яко кажучи, змусили підписати контракт із міністерством оборони.

Це сам Данило Алфьоров. Народився і виріс у російському Іркутську. Кадровий офіцер. Утім, каже, війну проти України від початку сприймав як незаконне вторгнення. А коли потрапив на передову, зрозумів, у російському війську нині панує свавілля та беззаконня.

Данило Алфьоров, лейтенант російської армії:

Так званий загін, ми його називали "свитою". Це люди, які переважно воювали вже на якихось інших напрямках. І "зеки". Вони займалися каральними операціями - виловлювали незадоволених. Садили в ями, прив'язували до дерев. Сказали, що відведуть у військову поліцію, де мене зґвалтують невідомо яким чином.

А тому, каже Данило, коли з ним вийшли на зв'язок українські спецслужби, погодився співпрацювати.

Данило Алфьоров, лейтенант російської армії:

Я дивом залишився цілим, бо дрони літали. Я не знав, яким маршрутом буде безпечніше. Але мені вдалося вийти на спецназ, який мене вже потім вивів.

Операція "Бариня" вкотре довела, що російські військові можуть здатися у полон і отримати всі гарантії безпеки. Зробити це вони можуть через спеціальний проєкт "Хочу жити".

Віталій Матвієнко, спікер проєкту "Хочу жити":

Він виявив себе дуже добре та позитивно. Проєкт "Хочу жити" - це справді державний проєкт. І всі гарантії, які наш проєкт демонструє на своїх ресурсах, абсолютно робочі. Усі військовослужбовці рф, які не бажають воювати проти України та виконувати злочинні накази путінського режиму, можуть зберегти собі життя

"Бариня" - вже не перша зухвала операція наших розвідників. На початку вересня стало відомо про план "Синиця" - тоді новенький російський гелікоптер МІ-8 приземлився на Харківщині. За штурвалом - росіянин Максим Кузьмінов.

Я для себе вирішив, що ця війна - жорстока. Я не буду брати в цьому участі.

Згодом стало відомо про повернення під контроль України так званих "вишок Бойка". Наші сміливі захисники тоді на човнах подолали понад сто кілометрів морем!

Позивний "Титан", командир спецпідрозділу "Артан":

Можна сказати, що та перевага, яка була у противника в Чорному морі, її вже немає. Тобто, ми зайшли на всі "вишки". Зайшли й контролюємо їх, починаючи з острова Зміїний і повністю ці "вишки".

Окупантам треба ходити й оглядатися - попереджають співробітники Головного управління розвідки. Бо нові операції не змусять себе чекати.