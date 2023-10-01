Спричинити здорожчання комунальних послуг вже на початку наступного року може лібералізація тарифів, на якій наполягають наші заокеанські партнери.

Перевірки бізнесу, надбавки до пенсій, перерахунок субсидій і військовий облік для жінок. Це зміни, які чекають на українців у жовтні. До чого готуватися? Розкаже Олена Логінова.

Відсьогодні із 1 жовтня українським жінкам-медикам та фармацевтам треба стати на військовий облік в ТЦК. Це стосується як тих, хто працює на медичних посадах, так і тих, хто опанував медичні спеціальності. За неявку в ТЦК військовозобов'язаним жінкам - штраф, як і для чоловіків. Стягнення передбачені й з керівників підприємств, де є не обліковані жінки-медики. При цьому в Міноборони підкреслюють: постановка на облік не означає призов на фронт, а потрібна для актуалізації інформації про наявні резерви. Про обмеження виїзду для таких медикинь за кордон поки не йдеться.

І до змін - соціально-економічних. І з жовтня урядовці повертають перевірки касових апаратів у малого бізнесу. І відновлюють штрафи для "несумлінних" ФОПів, які намагатимуться приховати прибутки від держави. Виключення - лише підприємці, які працюють на тимчасово окупованих територіях та в зонах активних бойових дій.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Зараз відкрилося дуже багато ресторанів, кафе, закладів громадського харчування. Але фактично майже в 3 із 4 чеки взагалі не вибиваються, і це є серйозний виклик. Це означає, що ці обороти не відображаються, і податки з них не сплачуються.

Водночас держава пішла на зустріч ФОПам. І суттєво зменшила розмір штрафу за невикористання касових апаратів! За перше порушення - зменшили в 4 рази! - зі 100 % до 25 %.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Такі перевірки фактично є обов'язковими й важливими елементами з наповнення державного бюджету, але все ж таки виходячи з того, що багато підприємств буде тільки ставити касові апарати, зменшили суму штрафів, спростили видачу фіскального чека, тобто пішли на зустріч і зробили ті умови, які можна виконати легко.

І до питань - соціальних. Те, що хвилює всіх без виключення українців, чи очікувати підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги - електрику, газ, воду? Нагадаємо зараз діє мораторій на підвищення цін на комуналку для побутових споживачів. За "блакитне паливо" українці сплачують - 7,96 грн за 1 кубічний метр. За електрику - 2,64 грн за кВт-год.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг:

Очікувати зростання комунальних тарифів в цьому році я думаю не приходиться, вони й так вже були підняті, попри певний мораторій. Вже в цьому році електроенергію підіймали, тому зростання тарифів нам потрібно очікувати вже на початку 2024 року.

Спричинити здорожчання комунальних послуг вже на початку наступного року може лібералізація тарифів, на якій наполягають наші заокеанські партнери. І українські урядовці вже заявляють про можливість застосування таких "кроків", кажуть експерти.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг:

Лібералізація означає зменшення ролі держави у формуванні тарифної політики. Тарифи будуть ринковими, і тому вони повинні відповідати собівартості генерації з доставкою і так далі, що призведе до зростання тарифів.

А от щодо збільшення виплат. То індексація чекає пенсіонерів "за віком", тобто тих українців, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Розмір доплати - від 300 до 570 грн. Також додатково отримають по 2093 грн пенсіонери зі статусом ВПО, якщо перед ними була заборгованість за минулі періоди. З 1 жовтня збільшують виплати й тим українцям, які надали житло внутрішнім переселенцям - з 450 грн до 900 грн. Сума ще й подвоїться у зв'язку з початком опалювального сезону.