Російський диктатор володимир путін не може виграти війну проти України, але й не може знайти спосіб вийти з неї.

Про це повідомляє міністр оборони Британії Грант Шаппс.

За словами Шаппса, Путін сподівався взяти Київ "блефом", але український народ не дозволить цьому статися.

"І ми теж не дозволимо... Ми не повинні відступати", - сказав він.

Міністр оборони зазначив, що війна поглинає зброю і людей "з жахливою швидкістю", але "ми повинні залишатися непохитними".

Шаппс також назвав Україну "частиною сім'ї європейських демократичних націй".