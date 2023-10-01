Бої за контроль над Бахмутом військові експерти вже назвали найкривавішою битвою піхоти з часів Другої світової війни.

Сталеві титани Бахмута. У Національному музеї історії України у Другій світовій війні в День захисника та захисниць відкрили виставку. Вона присвячена боям за місто-фортецю. Більше про нову експозицію - розкажуть мої колеги.

Особисті речі полеглих воїнів, фотографії з передової. Усе це експонати виставки "Сталеві титани Бахмута", яка відсьогодні діє в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Ірина Коцабюк - завідувачка відділу Національного музею історії України у Другій світовій війні:

Коли ми побачили фотографії спочатку, то подивилися, що вони не звичайні. І вирішили, що треба зібрати їх. Це було дуже важко, дуже важко говорити із мамою, із дружиною, яка нещодавно поховала чоловіка, і просити - передайте матеріали.

Нацгвардієць Олег Грама був командиром бойової групи окремого загону спецпризначення "Омега". На фронті воював з 2014 року. У лютому цього року загинув, відбиваючи наступ окупантів під Бахмутом. На відкритті виставки присутні дружина та донька героя. Сім'я подарувала музею частину його особистих речей.

Оксана Грама - дружина Олега:

Загинув він як старший лейтенант, але йому дали посмертно капітана. Я хочу, щоб про таких, як мій чоловік знали всі. Щоб вони цінували, пам'ятали, якою ціною нам дається зараз спокійне життя.

Фотографії, що представлені на виставці, музейники отримали від офіцерів пресслужб Збройних сил України, Національної Гвардії та Державної прикордонної служби.

Ірина Коцабюк - завідувачка відділу Національного музею історії України у Другій світовій війні:

Потрібно було отримати дозвіл, ми переконали, що для музею, і до нас почали потім надходити дуже багато фотографії від різних підрозділів. Коли чуєш: йдуть бої на Бахмуті, продовжили наступ на кілька км, захопили ціною життя, а хто вони, треба ж на них глянути.

Бої за контроль над Бахмутом військові експерти вже назвали найкривавішою битвою піхоти з часів Другої світової війни. Щодня лінія зіткнення змінюється. Наші солдати не лише мужньо тримають оборону, а й намагаються йти вперед.

Ростислав Карандєєв - в.о міністра культури та інформаційної політики України:

Фортеця Бахмут - це не стіни, які оточують його. Це той бойовий дух, який є в серцях, і та зброя, яка до кривавих мозолів стирає руки наших захисників.

На виставці в Національному музеї історії України у Другій світовій війні можна, зокрема, побачити онлайн-карту, де відображено поточну ситуацію боїв за українські землі. А ще трофейну зброю як символ того, що наші бійці щодня продовжують нищити російських окупантів та їхні загарбницькі плани.