"Жити. Боротися. Вижити." У Великій Британії вийшла автобіографічна книга ще одного захисника Маріуполя. Услід за Ейденом Асліном, який написав "В'язня путіна", мемуари видав 49-річний Шон Піннер. Про що розповідає у книзі - знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Це Шон Піннер в траншеї під Маріуполем за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Про британця у складі українських Збройних сил знімала репортаж команда Sky News. Шону залишалося шість місяців до закінчення трирічного контракту із ЗСУ.

- Моя сім'я за 15 км звідси, я чую обстріли зі своєї вітальні. - Шон - тут командир підрозділу, він реалістично оцінює, що їх може чекати. - Якщо вони перетнуть кордон, то у них буде більше зброї, у нас немає переваги у повітрі, у нас немає морського флоту, але українці борються, так шо як мінімум - носи їм порозбиваємо

Разом із ще одним британцем Ейденом Асліном, Шон воював у бригаді морпіхів. У Маріуполь він переїхав за 4 роки до початку війни. Тут одружився з українкою та вступив до війська, щоби отримати громадянство. В минулому Шон - офіцер британської армії. Журналісти каналу Sky News неодноразово робили репортажі про Піннера. І про його полон та квазісуд у псевдореспубліці.

Сім тижнів підрозділ Шона протримався в оточенні в підвалах комбінату Ілліча. При відступі - його та інших впіймали окупанти.

Шон Піннер, колишній військовополонений, автор книги "Жити. Боротися. Вижити":

Під час взяття в полон, мені проштрикнули ногу, били електричним струмом, піддавали побиттю, палили шкіру, використовували електрошокер. А потім коли мене відправили до Донецька, в підпільний центр утримання, то там мої вуха били електричним струмом, мене били, піддавали тортурам. І мене тоді підтримувала тільки надія на те, що я виживу.

Зараз Шон багато розповідає про ті часи у британських ЗМІ. Бо якраз видав книжку, де описав всі жахіття полону. Його били до безтями, стріляли в голову холостими та вирізали шмат м'яса з ноги.

Шон Піннер, колишній військовополонений, автор книги "Жити. Боротися. Вижити":

Мене буквально морили голодом 50 днів у цій в'язниці, я виглядав як чахлик. У мене проглядали ребра, це була лише шкіра та кістки, мої лікті розпухли, я втратив дуже багато ваги, я бачив свої кістки бедра. Нам давали лише хліб протягом 50 днів, я навіть не знав, що можливо вижити на одному хлібові.

Шон розповідає, що ніколи не втрачав надії. Йому в пригоді стало навчання 30-літньої давності. У британській армії він пройшов курс "як поводитися у полоні". Шона та ще 5 британців обміняли через 5 місяців.

Шон Піннер, колишній військовополонений, автор книги "Жити. Боротися. Вижити":

Для мене книжка стала терапією, було чудово мати змогу сісти й записати це все, щоби розповісти свою історію. Багато моїх друзів досі не можуть цього зробити, вони досі в полоні. Одна із причин, чому я написав її - це моє зобов'язання як британця, я можу розказати свою історію і звернути увагу на нелюдське ставлення росії до в'язнів війни. У нас є прекрасний приклад - як я виглядав, коли мене впіймали, і як коли йшов на суд. Я важив 60 кг.

"Жити. Боротися. Вижити"- назвав свою книжку Піннер. Саме такими були слова його дружини, коли він подзвонив їй напередодні того, як потрапити в полон. Це вже друга книжка про звірства та знущання росіян від британських полонених. У липні з друку вийшла "В'язень путіна". Її написав побратим Шона - Ейден Аслін.

Якби цю історію вигадали - у неї б ніхто не повірив, кажуть у видавництві. А сам Піннер запевняє, що буде продовжувати відстоювати інтереси України. Він чекає на звільнення Маріуполя, щоби повернутися і відбудувати свій знищений окупантами будинок.