Сьогодні в Україні вперше за новим Юліанським календарем відзначають день Покрови Пресвятої Богородиці й День захисників і захисниць. Суть свята - вшанування пам'яті полеглих бійців і в подяці усім, хто захищає нашу державу від ворога.

Як це зробили у духовному серці України - Національному парку "Холодний Яр"? Далі.

Сонце сідає над Холодним Яром. Та попри це людей у Національному парку не меншає. У переддень свята захисників та захисниць України тут сотні відвідувачів. У боротьбі за Українську Державу прадавній Холодний Яр став знаковим місцем. Свій останній спочинок тут знайшли національні герої всіх часів - від доби Київської Русі до сьогодення.

Повз цей пантеон пам'яті загиблих героїв російсько-української війни мало хто проїжджає не зупиняючись навіть у звичайні дні. Його почали створювати народним коштом навколо пам'ятного знаку воїнам 93 бригади лише цього року. Аеророзвідник 72 бригади Олег Собченко, один з тих, кого увіковічнили в пантеоні. Не приїхати в такий день до брата Андрій не зміг. Біля пам'ятника чоловік із мамою та удовою Олега.

Андрій Собченко - брат загиблого героя:

Їздили з "Чорними запорожцями", це вони нас сюди вперше привезли. Тепер будемо їздити до хлопців. Такі козаки, вони гідні того, щоб їх вшанували.

Ось так кобзар сумною козацькою піснею збирає всіх відвідувачів парку біля могили сотника холодноярця Івана Компанійця. На початку 20 століття він боронив Українську Державу від більшовиків. Його поховали на території Мотриного Монастиря. І таких пам'ятних місць у Холодному Яру безліч, розповідає директор парку.

Богдан Легоняк - директор Національного парку "Холодний Яр":

Як Юрій Горліс-Горський казав, десь тут, у Холодному Яру, закопане те магнето, яке притягує і надихає. Дійсно, будь-яку історію нашого краю гортаємо, і завжди - важка праця і боротьба, боротьба за Українську Державу.

Аби об'єднати й вшанувати полеглих героїв сьогодення та минулих часів відвідувачі збираються на смолоскипну ходу. Під повстанські пісні сотні людей ідуть від могили гайдамаків до пантеону пам'яті воїнів Збройних сил.

Аби взяти участь у цій ході розвідник Олександр Ведмідь відпросився з передової. Його підрозділ зараз стримує росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Бої там важкі, але не вшанувати пам'ять побратимів він не міг.

Олександр Ведмідь - військовослужбовець ЗСУ:

Тут пам'ятники й нашим побратимам близьким - "Да Вінчі", Тарасу Хамеру, Жованику Андрію, побратимам з Карпатської Січі - Олегу Куцину, особисто знав і "Руфа" теж. Треба пам'ятати

Після покладання квітів та панахиди за загиблими в пам'ять про всіх героїв України Олександр та його побратими дають над Холодним Яром військовий салют.