Центр реабілітації сьогодні відкрили у Рівному, на базі одного з медичних закладів. Зробили ремонт, а обладнанням оснастила Всесвітня організація охорони здоров'я. Відтак, наші захисники отримають більше можливостей, аби відновитися після травм. Репортаж Сніжани Сидорук.

Травми Володимир отримав цьогоріч у квітні. Боєць у перші дні великої війни з водія перекваліфікувався на стрільця. Під ворожий обстріл потрапив під Бахмутом.

Володимир, військовослужбовець:

С-300 прилетіли - чотири "двохсотих", чотири "трьохсотих", і мене хлопці там трошки відкопали. Зробили операцію.

Нині боєць відновлює здоров'я. Він один із перших пацієнтів обласного центру реабілітації. Його відкрили на базі Рівненської лікарні. Тут приймають як військових, так і цивільних, що постраждали від війни.

Ірина Дячук, завідувачка Рівненського обласного центру реабілітації:

Це пацієнти після важких інсультів, черепно-мозкових травм, запальних захворювань нервової системи та при травматичних ураженнях верхніх та нижніх кінцівок хребта. Вся допомога в нашому центрі - безкоштовна.

У палатах - новесенький ремонт. Колись тут було відділення неврології. Оновили відділення за гроші лікарні та державним коштом. На все пішло майже вісімнадцять мільйонів гривень.

Віктор Ткач, директор Рівненської обласної клінічної лікарні:

Відділення розраховано на 20 ліжок. Ми працюємо по двох пакетах надання реабілітаційної допомоги. Це є стаціонарана допомога і амбулаторна.

У центрі реабілітації є три зали для відновлення фізичної активності. Тут сучасне обладнання. Його, як і функціональні ліжка, закупила Всесвітня організація охорони здоров'я. Сьогодні її представники приїхали на урочисте відкриття закладу.

Ярно Хабіхт, голова бюро ВООЗ в Україні:

Я дуже добре пам'ятаю той день приблизно рік тому, коли ми сиділи й говорили з керівництвом та лідерами області, і пройшло менш як рік, як уже тут на повну потужність надаються реабілітаційні послуги.

У новоствореному центрі працюють кілька мультидисциплінарних команд. Це лікарі, психологи, ерго- та фізіотерапевти.

Павло Федорчук, фізичний терапевт:

Коли до нас потрапляють молоді хлопці, ми намагаємося зробити їх максимально функціонально незалежними. Ми намагаємось зі шкіри вилізти, щоб їм допомогти, адже якщо не буде їх, на превеликий жаль, не буде і нас.

Відкриття центру - один з пунктів реалізації політики Героїв, яка запроваджена Президентом України, сказав на відкритті очільник МОЗу. І додав: до кінця цього року планують розбудувати мережу таких закладів по всій Україні.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

У кожній надкластерній і кластерній лікарні повинні бути створені реабілітаційні відділення від 20 до 50 ліжок для того, щоб повністю по території всієї країни закрити потребу в реабілітаційних ліжках. Десь сім тисяч вісімсот ліжок в нас повинно бути. Це той базовий мінімум.

Крім того, в Україні, за словами міністра, створять і шість національних реабілітаційних центрів. Один з них вже теж розбудовують на Рівненщині.