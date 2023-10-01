Фільм, в якому головні ролі виконали справжні бійці Сил спеціальних операцій. Історичний екшн до Дня захисників та захисниць представили в кінотеатрах України. На прем'єрі у Чернівцях побували й наші кореспонденти - не самі, а з родиною військового, що виконав одну з ролей.

4-річний Олексій з мамою прийшов на прем'єрі фільму "Вовк. Страху нема". На великому екрані хлопчик знову побачив свого дядька та хрещеного батька Романа.

У фільмі Роман виконує роль тренера з бойової підготовки з позивним "Тінь".

Олексій, похресник Романа:

Це мій хрещений тато. Він служив в ССО. І ще катався на мотоциклі. Тепер нам Ромчик світить зірочкою на небі.

Повідомлення від Романа хлопчик отримував чи не щодня. Чоловік завжди знаходив час, аби записати відео для племінника.

Олексій, треба слухати маму і бабусі. І не розбивати вазони там. Чув? Так, Олексій, снідати й в садок. Щоб мені мама не дзвонила і не казала, що ти не хочеш іти в садок, чув?

Олена, сестра Романа:

Ми спілкувалися раз на тиждень. Це було обов'язково по відеозв'язку, тому що ми ділились емоціями, зокрема Олексій дарував приємні моменти в спілкуванні своєю дитячою безпосередністю, своїми цікавими історіями. І в його очах я бачила, що він надихався такими дзвінками.

Сестра Романа розповідає, коли брат був вдома у коротких відпустках, ніколи не говорив докладно про службу. Військовий виконував надсекретні завдання.

Олена, сестра Романа:

Початком його військового шляху - це був стрибок з парашутом. Він його здійснив в 17 років, і для нього це стало улюбленою справою. Він раз на тиждень, раз на два тижні їздив і стрибав з парашутом.

На прем'єру фільму за участю Романа зібралися найрідніші. Режисери картини говорять, що деякі ролі виконували реальні бійці. А озвучували екранізовану операцію "Вовк" військові Повітряних Сил.

Анна Мартиненко, режисерка:

Командири бойових підрозділів ССО самі обрали героїв цього фільму. Вони сказали: будуть найкращі.

Над картиною працювали три роки. Комп'ютерна графіка в фільми не використовується, в усіх сценах - реальні військові. Автори проєкту говорять, що стрічка розрахована і на дорослих, і на юних глядачів.