Музей "живої" історії - першу криївку - відкрили на Буковині. Такі сховки будували ще за часів, коли на заході України діяло підпілля ОУН у сорокових роках. Ініціаторами створення криївки стала сім'я, старійшина роду якої через слова "Слава Україні" був засуджений на десяток років, а дружину з трьома дітьми вислали до Сибіру. Більше розповість Ольга Лучек.

Ольга Лучек - кореспондентка:

Тепер ось цей сховок стане музейною кімнатою - криївкою у пам'ять про тих хто виборював незалежність України й продовжує це робити сьогодні. Тут намагалися відтворити все як було у справжньому бункері Української повстанської армії.

Побут, автентичні речі, посуд - все як за тих часів. Тут і лежанка, топірці, рушниці та однострій УПА.

Микола Штефуряк, заступник голови районного товариства репресованих та політв'язнів:То все село зносило. Ці фотографії - це все з архівів КДБ, надали мені дозвіл, і ми це зробили. Моя мама була вивезена на 10 років до Сибіру. Ото мій рідний дід, стрілець УПА, кличка "Бистрий".

Це перша криївка на Буковині. Вона знаходиться в селі Усть-Путила. За часів УПА вояки ретельно маскували свої сховки. Енкаведисти полювали на повстанців, покарання були дуже суворі.

Василь Штефуряк, ініціатор відновлення криївки:

Коли мій дід йшов зі зміни, а його товариш прийшов на зміну, у коридорі здибалися, і дід мій сказав: Слава Україні, а той пішов до участкового.

Отримав 10 років тюрми, а його дружину з трьома дітьми вислали до Сибіру. Історію кожного закатованого борця за свободу розмістили при вході до криївки.

Василь Плиска, відвідувач криївки:

У мене дід з УПА, "совєтів" ненавидів категорично, у 50-му році моя сестра родилася, москалі прийшли, дивилися на нього, брали коцюбу й обертали маленьку дитину коцюбою.

Спускаючись колись у цей сховок, кожен воїн розумів, будь-якої миті криївка може перетворитися на могилу. Для найгіршого сценарію - в кожного воїна була заготовлена для себе остання куля.

Микола Штефуряк, заступник голови районного товариства репресованих та політв'язнів:

Ми це зробили для підростаючого покоління, аби вони це пам'ятали. У нас є станичний Василь Мометко, якого ранили, несли кагебісти, не годні були нести, відрубали голову, принесли до сільської ради, голова два дні стояла, відвезли у Селятин, там була тюрма, жінку забили у карцері.

Ініціатори відновлення криївки обіцяють відновити ще зо шість сховків повстанців.

Ольга Лучек - кореспондентка: