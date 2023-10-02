На Буковині відкрили першу музей-криївку [ Редагувати ]
Музей "живої" історії - першу криївку - відкрили на Буковині. Такі сховки будували ще за часів, коли на заході України діяло підпілля ОУН у сорокових роках. Ініціаторами створення криївки стала сім'я, старійшина роду якої через слова "Слава Україні" був засуджений на десяток років, а дружину з трьома дітьми вислали до Сибіру. Більше розповість Ольга Лучек.
Ольга Лучек - кореспондентка:
Тепер ось цей сховок стане музейною кімнатою - криївкою у пам'ять про тих хто виборював незалежність України й продовжує це робити сьогодні. Тут намагалися відтворити все як було у справжньому бункері Української повстанської армії.
Побут, автентичні речі, посуд - все як за тих часів. Тут і лежанка, топірці, рушниці та однострій УПА.
Микола Штефуряк, заступник голови районного товариства репресованих та політв'язнів:То все село зносило. Ці фотографії - це все з архівів КДБ, надали мені дозвіл, і ми це зробили. Моя мама була вивезена на 10 років до Сибіру. Ото мій рідний дід, стрілець УПА, кличка "Бистрий".
Це перша криївка на Буковині. Вона знаходиться в селі Усть-Путила. За часів УПА вояки ретельно маскували свої сховки. Енкаведисти полювали на повстанців, покарання були дуже суворі.
Василь Штефуряк, ініціатор відновлення криївки:
Коли мій дід йшов зі зміни, а його товариш прийшов на зміну, у коридорі здибалися, і дід мій сказав: Слава Україні, а той пішов до участкового.
Отримав 10 років тюрми, а його дружину з трьома дітьми вислали до Сибіру. Історію кожного закатованого борця за свободу розмістили при вході до криївки.
Василь Плиска, відвідувач криївки:
У мене дід з УПА, "совєтів" ненавидів категорично, у 50-му році моя сестра родилася, москалі прийшли, дивилися на нього, брали коцюбу й обертали маленьку дитину коцюбою.
Спускаючись колись у цей сховок, кожен воїн розумів, будь-якої миті криївка може перетворитися на могилу. Для найгіршого сценарію - в кожного воїна була заготовлена для себе остання куля.
Микола Штефуряк, заступник голови районного товариства репресованих та політв'язнів:
Ми це зробили для підростаючого покоління, аби вони це пам'ятали. У нас є станичний Василь Мометко, якого ранили, несли кагебісти, не годні були нести, відрубали голову, принесли до сільської ради, голова два дні стояла, відвезли у Селятин, там була тюрма, жінку забили у карцері.
Ініціатори відновлення криївки обіцяють відновити ще зо шість сховків повстанців.
Ольга Лучек - кореспондентка:
Криївку ще планують оздоблювати. Місцеві жителі переконані, вона нагадуватиме всім відвідувачам, якою ціною українцям дається незалежність.
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