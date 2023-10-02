В МОЗ нагадали, які документи потрібні для проходження ВЛК [ Редагувати ]
Для проходження військово-лікарської комісії при собі громадянам потрібно мати певні документи. В Міністерстві охорони здоров'я підготували список.
Які документи потрібні для проходження ВЛК чинними військовослужбовцями?
Для проходження ВЛК у воєнний час треба мати з собою такі документи:
- направлення на медичний огляд ВЛК;
- медична книжка;
- посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
- медична характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);
- службова характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);
- оригінал довідки про обставини травми від в/ч;
- засвідчену копію акту про нещасний випадок (акт про нещасний випадок не видається у разі отримання поранення під час участі у бойових діях, а тільки якщо травма отримана під час проходження служби, наприклад, перелом руки);
- посвідчення УБД (за наявністю);
- витяги з особових справ, та інші довідкові матеріали для військовослужбовців - учасників бойових дій. (Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).
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