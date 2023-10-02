Для проходження військово-лікарської комісії при собі громадянам потрібно мати певні документи. В Міністерстві охорони здоров'я підготували список.

Які документи потрібні для проходження ВЛК чинними військовослужбовцями?

Для проходження ВЛК у воєнний час треба мати з собою такі документи: