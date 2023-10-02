Ірану знадобиться два тижні, щоб створити ядерну зброю - Пентагон [ Редагувати ]
Пентагон заявив, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менш ніж за два тижні.
Про це повідомляється у щорічній доповіді міністерства оборони США.
За даними американських військових, якщо режим Тегерана вирішить, що йому потрібна ядерна зброя, йому знадобиться не більш ніж два тижні на створення ядерного пристрою.
"За наявними оцінками, Іран не займається реалізацією програми створення ядерної зброї найближчим часом, проте має можливість менш ніж за два тижні виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для створення ядерного пристрою", - стверджують у Пентагоні.
Крім того, Сполучені Штати вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю, оскільки він не надав повної декларації об'єктів із виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.
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