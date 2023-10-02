В Україні підвищили прогноз збору зерна через високу урожайність [ Редагувати ]
Міністерство аграрної політики України вчергове підвищило прогноз врожаю зернових та олійних цього року з огляду на кращу врожайність основних культур.
Про це повідомляє голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев в Telegram.
Як зазначив депутат, станом на кінець вересня міністерство оцінювало обсяг майбутнього врожаю зернових та олійних на рівні 79 млн тонн (76,7 млн тонн у вересні). Це більше на 7 млн тонн (+10% до факту минулого року).
Він нагадав, що первинні оцінки врожаю були набагато гіршими (на рівні 63-64 млн тонн), оскільки посівні площі цього року скоротились.
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