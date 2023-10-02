Найближчим часом ударні безпілотники переважатимуть над ракетами в російських атаках по території України.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, їх стає більше - і, відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА. Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки та готуватися до цього", - сказав Ігнат.

Він додав, що у зв'язку з цим Україні необхідно збільшувати кількість засобів ППО.

"Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу й ударні БПЛА? Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів", - зазначив речник.