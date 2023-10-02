Найближчим часом дрони домінуватимуть над ракетами в атаках рф на Україну - Ігнат [ Редагувати ]
Найближчим часом ударні безпілотники переважатимуть над ракетами в російських атаках по території України.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, їх стає більше - і, відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА. Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки та готуватися до цього", - сказав Ігнат.
Він додав, що у зв'язку з цим Україні необхідно збільшувати кількість засобів ППО.
"Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу й ударні БПЛА? Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів", - зазначив речник.
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