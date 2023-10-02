Дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 - ГУР [ Редагувати ]
Ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод в росії. На підприємстві виробляли ракети Х-59.
Про це повідомляє ГУР.
"1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій", - йдеться в повідомленні.
Згідно з підтвердженими даними, як зазначають в ГУР, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.
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