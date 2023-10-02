Однією з основних причин зростання інфляції в Україні є скорочення попиту серед населення. Влітку, збільшення пропозиції на ринку споживчих товарів призвело до падіння цін. Про це йдеться в Огляді інфляції Мінекономіки.

У серпні 2023 року, завдяки значному надходженню на ринок нового врожаю, при відносній стабільності інших факторів, спостерігалося зниження внутрішніх цін на 1,4%. Ця динаміка спричинила повернення річної інфляції до однозначних показників на рівні 8,6%.

Можна вважати, що після перших місяців війни умови формування споживчих цін стабілізувалися, і наразі визначаються переважно наслідками падіння сукупного попиту та фактично збереженням превалювання дії цього чинника над іншими.

У додаток до цього, за інформацією Мінекономіки, важливими факторами є фіксація тарифів на комунальні послуги і регулювання цін на певні товари. Також на формування цін має вплив стабільний обмінний курс гривні, що підтримується заходами Національного банку України та значною фінансовою підтримкою зі сторони зовнішніх партнерів.

Унаслідок цього, по-перше, практично нівелюється ймовірний тиск зовнішніх цін, по-друге, не настільки відчутним є тиск вартісної складової в цінах виробників (що є максимально чутливою до наслідків руйнації інфраструктури) на споживчі ціни, і, по-третє, не формуються чинники штучного ажіотажу щоразу, коли перманентно виникають шокові ситуації на деяких сегментах ринку.

За даними Мінекономіки, протягом серпня цінова динаміка споживчих товарів і послуг переважно визначалася сезонними факторами пропозиції. Важливо відзначити, що обмінний курс гривні залишався стабільним, і не виникало значущих подій або шоків в будь-яких сферах впливу, включаючи адміністративний вплив.

Наразі очікується збереження впливу достатніх обсягів пропозиції в сегменті продовольчих товарів на тлі певного ситуативного сезонного зростання попиту в деяких сегментах, що, у будь-якому випадку, не матиме практичного впливу на загальний тренд сповільнення річного темпу інфляції.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата буде встановлена на рівні 7100 грн, а у погодинному розмірі - 42,6 грн.