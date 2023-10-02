Жіноча команда "Мрія-2006" з містечка Ананьїв Одеської області здобула перемогу на Міжконтинентальному кубку чемпіонів з пляжного футболу 2023 (відомому також як Кубок чемпіонів світу). Це історична подія, оскільки вперше українська команда стала чемпіоном цього турніру. Про це повідомляє сайт Всесвітньої організації з пляжного футболу Beach Soccer Worldwide.

Фінальний матч відбувся 1 жовтня, в День захисника та захисниць України, у італійському місті Альгеро. У цьому матчі "Мрія-2006" змагалася з бразильським клубом "Сан Педро".

За результатами цього запеклого поєдинку, наші дівчата здобули перемогу з рахунком 5:3. Важливо відзначити внесок українських гравців, серед яких були Юлія Костюк, Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Юлія Дехтяр та польська легіонерка Пауліна Беднарська.

Під час цього року наша команда зуміла перемогти також "BSZ Ледіс" із Нідерландів, "Барра де Сантьяго" з Сальвадору, а у півфінальному матчі впевнено перемогла японську команду "Лазо Апего".

Нагадаємо, що росіянам дозволили змагатися на Паралімпійських іграх 2024.