У понеділок, 2 жовтня, в Офісі президента висловили критику на адресу мільярдера Ілона Маска за його висміювання лідера України Володимира Зеленського. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яка підтримка росії в наш час є прямою інвестицією в війну та геноцид українського народу.

Будь-яке підтримування росії сьогодні - це прямі інвестиції у війну, геноцид, убивство вільного світу, ескалацію та право на безкарність. Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні - це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування.

За словами Подоляка, не всі впливові медійні особистості, які знаходяться за тисячі кілометрів від епіцентру війни, можуть усвідомити життя під щоденним обстрілом та слухати крики дітей, які втратили своїх батьків.

Іноді краще мовчати, чи не так, Ілоне Маску?

Зазначимо, що Ілон Маск опублікував наступний пост:

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся у Нью-Йорку з американським бізнесменом Ілоном Маском. Вони обговорили можливі інвестиції мільярдера в економіку Туреччини.