Міжнародна компанія з українським корінням DeHealth, яка займається цифровою медициною, доправила з Ізраїлю в Україну медикаменти для наших воїнів на 100 мільйонів гривень. Про це в інтерв`ю виданню Цензор.нет розповіла засновниця і очільниця компанії DeHealth Анна Бондаренко — ІТ-підприємиця і волонтерка.

Пані Анна розповідає, що передавати в Україну гуманітарну допомогу DeHealth розпочала одразу після початку війни. Згодом, коли команда зрозуміла, що невеликі партії не рятують ситуацію, спробували вийти на національний рівень. Додатковим поштовхом до масштабування допомоги став лист, який підприємиця отримала листа від пані Тетяни Остащенко (генерал-майор, командувач медичних сил ЗСУ - ред) з переліком необхідних ЗСУ медикаментів.

Команда DeHealth не випадково обрала Ізраїль для стратегічного партнерства. Саме ця країна роками бореться за своє існування і тут чітко розуміють першочергові медичні потреби для фронту.

Мій партнер, співзасновник DeHealth, Деніс Цвайг займається кібербезпекою. В нього давні професійні стосунки з фахівцями з Ізраїлю, вони співпрацюють щодо інноваційних підходів у захисті даних. Ми вирішили діяти через ці контакти, бо довіра і надійність в таких справах важать значно більше, ніж офіціальні посади, - констатує пані Анна.

Перемовини з МОЗ Ізраїлю пройшли швиидко та успішно. Однак. коли у DeHealth побачили той величезний список медикаментів які МОЗ Ізраїлю узгодили для України, відразу вирішили, що потрібна допомога держави, .

В Україні я контактувала с пані Остащенко, вона відразу включилася в процес і допомогла з подоланням бюрократичних бар'єрів. І все йшло чудово, допоки від Ізраїлю не надійшов лист, де було прохання про додаткове підтвердження від МОЗ України прийняти ці медикаменти. Ось тут ми занервували: кожна доба затримки — це біда, бо бійці на фронті не отримують того, що життєво потрібно. До того ж медикаменти мають строк придатності, якій може вичерпатися. Довелося терміново долучати партнерів з МОЗ і МЗС, знаходити варіанти. Але вже зараз ці ефективні препарати рятують життя і здоров’я наших захисників. Це головне, - пригадує керівниця проєкту.

Пані Анна каже, що найбільше під час роботи з іноземними партнерами вразила вразила людиноцентрічність всіх процесів, що відбуваються в Ізраїлі. Держава там побудована навколо громадянина Ізраїлю задля задоволення його потреб та захисту. Життя громадянина — найвища цінність. А за це громадяни віддячують своїй державі фантастичною відданістю і довірою. І тому десятки років Ізраїль не можуть і не зможуть перемогти його вороги, які мають набагато більші ресурси, перш за все, людські.

Команда DeHealth незабаром планує запустити вже другий благодійний проєкт медичної допомоги для українських військових.