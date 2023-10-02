Партизани найшли установки ППО окупантів у Криму (фото) [ Редагувати ]
Повстанці успішно проникли на аеродром Гвардійське, який розташований на тимчасово окупованому Криму. Там було помічено кілька установок протиповітряної оборони (ППО), які були розміщені окупантами.
Цю інформацію надав Telegram-канал "Атеш".
Повстанці вже протягом місяця проводять спостереження за аеродромом.
Окупанти активно займаються будівництвом нових фортифікаційних об'єктів навколо аеродрому Гвардійське, - повідомили повстанці.
Додатково, повстанці виявили ряд об'єктів з оборонними установками, включаючи сім пускових установок С-300.
Нагадаємо, що у Повітряних силах показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16.
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