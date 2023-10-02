У Києві правоохоронці відкрили кримінальну справу через обвал Дегтярівського мосту [ Редагувати ]
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження у зв'язку з обвалом декількох прольотів Дегтярівського мосту в Києві. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 30 вересня під час монтажу мостових балок сталася надзвичайна подія, коли одна з балок втратила рівновагу, зламалася та впала на сусідню конструкцію. Це призвело до ланцюгової реакції і обвалу інших балок на проїжджу частину мосту. На щастя, ніхто не постраждав.
Правоохоронці вже розпочали огляд місця події, опитали працівників будівельної компанії, які проводили роботи, і представників комунальної корпорації "Київавтодор", яка була замовником робіт. Також буде проведена експертиза для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на будівельному об'єкті, що є статтею 272 частина 2 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці.
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