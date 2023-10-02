Як передати показники лічильника: 5 способів [ Редагувати ]
З 5 жовтня українці матимуть можливість передавати показники лічильника за спожитий газ різними способами, включаючи чатботи, СМС, автоматичний режим та інші. Це дасть можливість зручніше і швидше надавати інформацію про спожитий газ. Про це повідомляє "Нафтогаз України".
Газопостачальна компанія закликає своїх клієнтів не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платіжів. Замість цього, вони пропонують використовувати цифрові сервіси компанії для фіксації показників спожитого газу. Такі сервіси включають в себе чатботи, СМС, особистий кабінет та інші цифрові інструменти.
Такі способи запропонували у ЦК:
- чатботи: https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot;
- SMS на короткий номер 4647;
- особистий кабінет https://my.gas.ua/login;
- за спрощеною процедурою gas.ua/ru/indicators;
- в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).
Для клієнтів яких операторів доступна можливість:
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