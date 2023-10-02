З 5 жовтня українці матимуть можливість передавати показники лічильника за спожитий газ різними способами, включаючи чатботи, СМС, автоматичний режим та інші. Це дасть можливість зручніше і швидше надавати інформацію про спожитий газ. Про це повідомляє "Нафтогаз України".

Газопостачальна компанія закликає своїх клієнтів не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платіжів. Замість цього, вони пропонують використовувати цифрові сервіси компанії для фіксації показників спожитого газу. Такі сервіси включають в себе чатботи, СМС, особистий кабінет та інші цифрові інструменти.

Такі способи запропонували у ЦК:

чатботи: https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot;

SMS на короткий номер 4647;

особистий кабінет https://my.gas.ua/login;

за спрощеною процедурою gas.ua/ru/indicators;

в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).

Для клієнтів яких операторів доступна можливість: