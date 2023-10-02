Отримає 13 млн гривен: в Україні вперше виплатять винагороду викривачу корупції [ Редагувати ]
Український суд вперше ухвалив рішення щодо виплати винагороди викривачу корупції, який отримає понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Це історична подія, яка закріплює формування культури викривання в Україні та стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.
Це без перебільшення історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати
Рішення суду стосується угоди про визнання вини між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.
Винагорода викривачу становить 13 мільйонів 299 тисяч 950 гривень і виплачуватиметься коштом державного бюджету України за процедурою безспірного списання.
Рішення суду може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з дня його проголошення.
Також ми писали про те, що колишній генерал СБУ отримав термін у Сербії.
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