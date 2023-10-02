Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16 [ Редагувати ]
У понеділок, 2 жовтня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про те, що українські пілоти вже літають на авіаційних тренажерах у рамках навчань на американських винищувачах F-16.
Літають вже на авіаційних тренажерах - це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап - відповідно польоти з інструктором вже на справжніх літаках.
Інформація щодо навчання є досить непублічною.
Не хочуть партнери про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються.
Ігнат також підкреслив, що в Україні вже створюються команди пілотів, які мають перспективу пройти навчання на винищувачах у недалекому майбутньому.
Тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення (англійської - ред.) мови й адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили ще 15 танків і майже 50 артсистем.
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