У понеділок, 2 жовтня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про те, що українські пілоти вже літають на авіаційних тренажерах у рамках навчань на американських винищувачах F-16.

Літають вже на авіаційних тренажерах - це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап - відповідно польоти з інструктором вже на справжніх літаках.

Інформація щодо навчання є досить непублічною.

Не хочуть партнери про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються.

Ігнат також підкреслив, що в Україні вже створюються команди пілотів, які мають перспективу пройти навчання на винищувачах у недалекому майбутньому.

Тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення (англійської - ред.) мови й адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили ще 15 танків і майже 50 артсистем.