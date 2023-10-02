У трагічному інциденті, що стався вранці 2 жовтня в Херсоні, загинув один із поліцейських, який отримав серйозні поранення під час жорстокого обстрілу, здійсненого російськими військами. Про це повідомляє офіційний Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції, Олексія Білошицького.

За словами Білошицького, команда лікарів намагалася врятувати життя пораненому поліцейському, однак, він помер під час операції на операційному столі.

Олексій Білошицький також опублікував фотографії службового автомобіля херсонських патрульних, який став жертвою жорстокого російського обстрілу. Зараз життя інших поранених патрульних знаходиться під загрозою, і медичний персонал намагається зробити все можливе, щоб врятувати їхні життя.

Нагадаємо, що ця подія сталася в результаті російського обстрілу Херсону, який тривав протягом всієї ночі і ранку 2 жовтня.