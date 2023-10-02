Ранковий обстріл Херсона: зʼявились нові подробиці (фото) [ Редагувати ]
У трагічному інциденті, що стався вранці 2 жовтня в Херсоні, загинув один із поліцейських, який отримав серйозні поранення під час жорстокого обстрілу, здійсненого російськими військами. Про це повідомляє офіційний Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції, Олексія Білошицького.
За словами Білошицького, команда лікарів намагалася врятувати життя пораненому поліцейському, однак, він помер під час операції на операційному столі.
Олексій Білошицький також опублікував фотографії службового автомобіля херсонських патрульних, який став жертвою жорстокого російського обстрілу. Зараз життя інших поранених патрульних знаходиться під загрозою, і медичний персонал намагається зробити все можливе, щоб врятувати їхні життя.
Нагадаємо, що ця подія сталася в результаті російського обстрілу Херсону, який тривав протягом всієї ночі і ранку 2 жовтня.
по темі
У понеділок, 2 жовтня, окупанти продовжують наносити обстріли по місту Херсон
28 вересня 2023 року близько 18:00 російські військові вкотре відкрили вогонь, ймовірно з артилерії, по житлових кварталах Херсона. Внаслідок масивного обстрілу загинуло троє людей. Дані щодо потерпілих уточнюються.
росія в черговий раз атакувала південні області України безпілотниками
У вівторок зранку, 26 вересня, у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через ракетну атаку окупантів
У Кременчуці зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу, який стався 22 вересня