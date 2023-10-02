У Києві двоє підлітків транслювали свою смерть у прямому ефірі. Трагедія сталася у понеділок, 2 жовтня, на вулиці Микільсько-Слобідська в районі Лівобережної.

Брат і сестра 17 та 18 років вистрибнули з балкона 24-го поверху, тримаючись за руки. Останніми словами хлопця було: "Я люблю тебе".

Від отриманих травм хлопець і дівчина загинули на місці. Правоохоронці встановлюють обставини їхньої смерті.

"Сьогодні близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху", - повідомляє Нацполіція.

Загиблі - брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. На цей час поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.