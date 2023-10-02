Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3379-IX про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, які потрапили до російського полону.

Документ передбачає передачу зарплат полонених та зниклих безвісти за особливих обставин їхнім родинам. Це не стосується тих, хто здався у полон добровільно.

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб" розроблено з метою удосконалення механізмів виплати компенсації за невикористані, під час дії воєнного стану, дні відпусток, в тому числі у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських, виплати одноразової допомоги при звільненні з військової служби, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, які потрапили у полон, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або захоплених заручниками, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклих безвісти за особливих обставин, в тому числі членам їх сімей.

Документ передбачає збереження грошового забезпечення захисників, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти за особливих обставин, за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення та можливість його виплати сім’ям зазначених осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Закон також передбачає грошові компенсації за невикористані дні відпусток. а також грошові компенсації сім’ям за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті). Документ вдосконалює порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Нагадаємо, мережу збурило фото українського воїна в російському суді.