Американська корпорація Microsoft закрила останню можливість для користувачів Windows 7 та 8 безкоштовно оновити свої операційні системи до нових версій.

Тепер користувачам доведеться придбати окрему ліцензію, якщо вони захочуть перейти на більш сучасні операційні системи Windows 10 і 11.

У липні 2015 року Microsoft запропонувала власникам Windows 7 і 8 безкоштовно оновитися до Windows 10. Пропозиція офіційно діяла рівно рік, однак неофіційно користувачі могли використовувати лазівки, щоб безкоштовно переходити зі старих ОС на нові.

Наприклад, Microsoft продовжувала можливість оновлюватись до новітньої ОС людям з обмеженими можливостями. На даний момент безкоштовно оновитися можна лише з Windows 10 до Windows 11, і за умови, що комп'ютер користувача підтримує системні вимоги нової операційної системи.

Раніше повідомлялося, що у Windows 11 можна буде копіювати текст прямо з зображення.