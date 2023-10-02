Росіяни будуть нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь. Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com, повідомляє "Радіо Свобода".

Порівняння супутникових знімків сервісу Planet.com за жовтень 2023 і жовтень 2022 показує, як росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя.

На фотографіях з космосу видно, що траса (червона лінія) пройде далеко від населених пунктів - ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення існуючої нині дороги (синя лінія).

Раніше стало відомо, що росія будує нову залізничну гілку, яка з'єднає Маріуполь із Донецьком.