Окупанти будують нову дорогу з Ростова до Маріуполя [ Редагувати ]
Росіяни будуть нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь. Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com, повідомляє "Радіо Свобода".
Порівняння супутникових знімків сервісу Planet.com за жовтень 2023 і жовтень 2022 показує, як росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя.
На фотографіях з космосу видно, що траса (червона лінія) пройде далеко від населених пунктів - ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення існуючої нині дороги (синя лінія).
Раніше стало відомо, що росія будує нову залізничну гілку, яка з'єднає Маріуполь із Донецьком.
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