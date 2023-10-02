У понеділок, 2 жовтня, під Одесою у штучній водоймі потонули двоє 13-річних підлітків. Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

"Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Дослідне Одеського району, під час купання у штучній водоймі зникли діти. На місце події прибули водолази ДСНС, які вилучили з води тіла 2-х 13-річних хлопчиків", - повідомляють рятувальники.

На місці події з батьками загиблих працюють психологи ДСНС. Усі деталі події з’ясовує поліція.

Про те, що 13-річні хлопці з села Вигода вчора вдень пішли разом на прогулянку і не повернулися додому, спецслужбам сповістили рідні одного із них сьогодні вранці, повідомляє Нацполіція.

Батьки власними силами сподівалися розшукати синів: мали надію, що ті десь поїхали, бо їх бачили біля залізниці. Втім невдовзі одяг одного розшукуваного виявив охоронець штучної водойми для поливу виноградників у селі Березань. Після цього вони звернулися по допомогу до нас.

Пошукову операцію поліцейські з рятувальниками відразу розгорнули саме там, і за кілька годин, на превеликий жаль, обох дітей знайшли без ознак життя.

Тіла дітей будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

З початку року на водоймах України вже потонули 889 людей, з яких 86 - діти. повідомляє ДСНС. Лише минулого тижня вода забрала життя 13 людей.