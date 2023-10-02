Під Одесою на ставку потонули двоє хлопців (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 2 жовтня, під Одесою у штучній водоймі потонули двоє 13-річних підлітків. Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
"Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Дослідне Одеського району, під час купання у штучній водоймі зникли діти. На місце події прибули водолази ДСНС, які вилучили з води тіла 2-х 13-річних хлопчиків", - повідомляють рятувальники.
На місці події з батьками загиблих працюють психологи ДСНС. Усі деталі події з’ясовує поліція.
Про те, що 13-річні хлопці з села Вигода вчора вдень пішли разом на прогулянку і не повернулися додому, спецслужбам сповістили рідні одного із них сьогодні вранці, повідомляє Нацполіція.
Батьки власними силами сподівалися розшукати синів: мали надію, що ті десь поїхали, бо їх бачили біля залізниці. Втім невдовзі одяг одного розшукуваного виявив охоронець штучної водойми для поливу виноградників у селі Березань. Після цього вони звернулися по допомогу до нас.
Пошукову операцію поліцейські з рятувальниками відразу розгорнули саме там, і за кілька годин, на превеликий жаль, обох дітей знайшли без ознак життя.
Тіла дітей будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
З початку року на водоймах України вже потонули 889 людей, з яких 86 - діти. повідомляє ДСНС. Лише минулого тижня вода забрала життя 13 людей.
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