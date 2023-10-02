У Чкаловому на Херсонщині в полі на російській міні підірвався і загинув чоловік, якого господар землі найняв для розмінування. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Власник одного з фермерських господарств усно домовився з мешканцями Миколаївщини, щоб ті провели розмінування його полів. Найняті "експерти" не мали ліцензій.

Для розмінування вони використали трактор замовника. Лише причепили до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування.

За кермом агрегата був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).