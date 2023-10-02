Національний банк України з 3 жовтня переходить до режиму "керованої гнучкості обмінного курсу". Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови Правління НБУ №18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року (36,5686 грн/$1)", - повідомляє НБУ.

Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та "на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який зберігатиметься на прогнозному горизонті через особливості функціонування економіки України".

Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку. Крім того, Національний банк суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому сегменті ринку та формування банками карткового курсу не змінюються

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

За такого режиму готівковий валютний ринок працює вже майже півтора року, упродовж яких готівковий курс коливався в обидва боки - як зростав, так і знижувався. Зокрема, влітку цього року гривня зміцнилася до 37,2 грн/дол. США.

Формування банками карткового курсу також відбуватиметься за тими ж правилами, що й раніше.

НБУ докладатиме зусиль для підтримки належного функціонування готівкового ринку, а отже, мінімізації різниці між курсом на готівковому ринку та офіційним курсом. Для цього Національний банк має достатньо ресурсів та відповідних інструментів. Зокрема, за необхідності, НБУ має змогу пом'якшити низку обмежень для задоволення попиту на готівковому валютному ринку та збільшення пропозиції валюти для населення як у готівковій, так і безготівковій формі.

Перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки виконанню макроекономічних передумов та ґрунтовній підготовчій роботі. Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян", - заспокоює НБУ.

Регулятор повідомляє, що "інфляція стало знижується й за підсумками восьми місяців 2023 року сповільнилася з 26,6% до 8,6%".

Міжнародні резерви України вже тривалий час перебувають на достатньо високому рівні (понад $40 млрд станом на 1 вересня), що збільшує спроможність НБУ зберігати курсову стійкість.

"Національний банк і надалі братиме активну участь на валютному ринку, компенсуючи структурну компоненту чистого попиту на іноземну валюту та суттєво обмежуючи курсові коливання за допомогою валютних інтервенцій. Завдяки збереженню курсової стійкості вдасться забезпечити подальше зниження інфляції та приведення її до цілі 5% у середньостроковій перспективі", - повідомляє НБУ.

Нагадаємо, наприкінці серпня Нацбанк збільшив ліміти на продаж безготівкової валюти населенню.