Норвегія приєдналася до санкційних обмежень проти росії, раніше затверджених Євросоюзом у рамках 11-го пакету санкцій. Про це повідомляє МЗС Норвегії.

11-й пакет санкцій включає заборону на транспортування російської нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба", обмеження на в'їзд російських причепів до ЄС, а також низку заходів, спрямованих проти обходу раніше запроваджених обмежень. Крім того, до списку санкцій було додано ще 87 підприємств оборонно-промислового комплексу.

Глава МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельдт прокоментувала приєднання до санкцій:

На знак солідарності з Україною ми підтримували усі пакети санкцій ЄС. 11-й пакет санкцій спрямований на посилення існуючих обмежень та боротьбу з їх обходом. Це дуже важливо, оскільки необхідно терміново припинити потік грошей, які росія використовує для фінансування війни.

Норвезький пакет передбачає заборону на транзит через територію росії товарів авіаційної та космічної галузі, предметів розкоші, а також товарів та технологій, "які можуть сприяти збільшенню військового та технологічного потенціалу росії або розвитку сектору оборони та безпеки".

Крім того, посилюються вимоги до імпортерів продукції із заліза та сталі та вводяться обмеження на перевезення причепів та напівпричепів з російською реєстрацією.

У МЗС Норвегії зазначили, що 11 пакет санкцій ЄС також встановлює заборону на доступ до портів суден, підозрюваних у недотриманні стелі цін на російську нафту.

Нині Норвегія розглядає питання про те, як краще реалізувати цю заборону в норвезькому законодавстві, і відповідну поправку до нормативного акту буде внесено пізніше.

Незважаючи на те, що Норвегія не є членом ЄС, країна підтримала більшу частину санкцій Євросоюзу, у тому числі заборону на в'їзд до країни автомобілів з російською реєстрацією з 3 жовтня.

11-й пакет санкцій проти росії постійні представники Євросоюзу погодили 21 червня. Посол Польщі в ЄС Анджей Садось уточнював, що обмеження стосуватимуться 70 фізосіб, які відповідальні за незаконну депортацію дітей, та 30 юросіб, які обходять чинні санкції.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав розпочати роботу з 12-го пакету та включити до нього санкції щодо "Росатому".

Нагадаємо, Британія хоче зберегти санкції, поки рф не виплатить Україні компенсації та репарації.