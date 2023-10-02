Документ, який розкриває цілі США в Україні потрапив у розпорядження газети Politico. Серед них - приватизація українських банків та інтеграція протоколів НАТО в Збройних силах України.

Конфіденційний документ приблизно втричі більший за опублікований місяць тому план комплексного розвитку України (Integrated Country Strategy).

Плани США щодо приватизації українських банків, зокрема, стосується "Альфа-банку", націоналізацію якого влада України ініціювала ще 2022 року. Тоді банк Михайла Фрідмана було перейменовано на Sense Bank. 21 липня 2023 року націоналізацію банку було завершено.

Одним з завдань, у конфіденційній версії, є "формування професійного корпусу молодших офіцерів та унтерофіцерів, що відповідають стандартній доктрині та принципам НАТО".

Також у документі прописано "план опору на національному рівні". Він передбачає підпільний опір у разі переходу українських територій під юрисдикцію рф. Анонімне джерело Politico, яке працює в держдепартаменті США, відмовилося коментувати цей пункт.

У конфіденційному довгостроковому плані комплексного розвитку України прописано антикорупційні заходи, спрямовані на перерозподіл енергетичного та гірничодобувного сектору з метою зниження впливу еліт на політику країни.

Також США готові допомогти викорінити корупцію в Україні: від допомоги місцевим органам влади щодо оцінки корупційних ризиків до реформ у кадрових службах.

Окрему увагу Вашингтон приділяє реформі судової системи України, зокрема планує відібрати понад 2000 нових суддів та усунути понад 9000 скарг на неправомірну поведінку суддів.

Нагадаємо, США надіслали українській владі листа з переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй фінансової допомоги. Це днями підтвердило у своїй заяві Посольство США в Києві.

Цей лист отримали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Офіс президента України. У ньому прописані реформи, Реформи, пов'язані з умовами надання допомоги від США.

У документі прописана пріоритетність впровадження реформ: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік та 18 місяців.

Зокрема вони стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), судової гілки влади та Вищої ради правосуддя; організації закупівель Міноборони; обмеження сфери дільности СБУ; запровадження ринкових цін на газ та електрику.

З повним тестом листа можна ознайомитися тут.