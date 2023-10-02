Україна одержала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Про це повідомила Польська збройова група (Polska Grupa Zbrojeniowa).

Поки що інші роблять заяви щодо майбутнього, ми діємо за погодженням з українською стороною. Українська сторона отримала перші танки "Леопард", спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, роботи над рештою танків триває.

Про точну кількість відремонтованих і переданих танків не повідомляється.

Раніше Німеччина домовилась з Польщею згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які пошкоджені на полі бою в Україні.

Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що за 13 тижнів контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході українська армія втратила лише п'ять з 71 танка Leopard 2.