Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2 [ Редагувати ]
Україна одержала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Про це повідомила Польська збройова група (Polska Grupa Zbrojeniowa).
Поки що інші роблять заяви щодо майбутнього, ми діємо за погодженням з українською стороною. Українська сторона отримала перші танки "Леопард", спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, роботи над рештою танків триває.
Про точну кількість відремонтованих і переданих танків не повідомляється.
Раніше Німеччина домовилась з Польщею згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які пошкоджені на полі бою в Україні.
Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що за 13 тижнів контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході українська армія втратила лише п'ять з 71 танка Leopard 2.
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