російські окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив сержант роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади Олесь Маляревич.

"Окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку - це стосується Андріївки й Кліщіївки. росіяни намагаються це зробити, застосовуючи весь наявний потенціал, але їм нічого не вдається. Наразі там відбуваються запеклі бої", - наголосив Олесь Маляревич.

Він також додав, що українські військові своїх намірів не змінили - вони рухаються в бік деокупації міста.

"Ми рухаємося в бік деокупації Бахмута, і це складна місія. Інколи 10-50 метрів звільненої української землі від загарбників за добу - це теж результат, який дається неймовірними зусиллями", - зауважив Маляревич.

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