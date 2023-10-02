російські окупанти на Бахмутському напрямку отримали новий наказ [ Редагувати ]
російські окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку.
Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив сержант роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади Олесь Маляревич.
"Окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку - це стосується Андріївки й Кліщіївки. росіяни намагаються це зробити, застосовуючи весь наявний потенціал, але їм нічого не вдається. Наразі там відбуваються запеклі бої", - наголосив Олесь Маляревич.
Він також додав, що українські військові своїх намірів не змінили - вони рухаються в бік деокупації міста.
"Ми рухаємося в бік деокупації Бахмута, і це складна місія. Інколи 10-50 метрів звільненої української землі від загарбників за добу - це теж результат, який дається неймовірними зусиллями", - зауважив Маляревич.
Раніше повідомляли, що партизани найшли установки ППО окупантів у Криму.
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