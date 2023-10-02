Німеччина передала Україні новий пакет допомоги [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
Зокрема, Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206.
До пакета також увійшли:
- 1 мостоукладач Biber;
- 2 БРЕМ Wisent 1MC;
- 7 танкових тягачів HX81;
- 12 причепів до них;
- радіостанції для танків Leopard;
- 99 терміналів супутникового зв'язку;
- 21 машина прикордонної охорони;
- 1 202 інфузійних насоси;
- 32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
- 239 криптофонів;
- комплект запчастин до БпЛА Vector;
- 20 000 захисних окулярів тощо.
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