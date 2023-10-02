НАБУ спіймало на хабарі мера Сум [ Редагувати ]
Українські правоохоронці затримали міського голови Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на одержанні хабара.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
У НАБУ уточнюють, що крім мера Сум, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.
"Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час отримання останнього траншу - 1,4 млн грн", - сказано в повідомленні НАБУ.
Правоохоронці зазначають, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.
Загальна сума хабаря - 2 млн 130 тисяч гривень.
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