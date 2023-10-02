рф тримає у Чорному морі ракетоносій "Буян-М: ЗСУ попереджають про небезпеку [ Редагувати ]
Станом на вечір понеділка, 2 жовтня, російські окупаційні війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі надводний ракетоносій - корабель проєкту "Буян-М".
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Зазначається, що спорядження цього малого ракетного корабля - до восьми "Калібрів".
"Рівень ракетної небезпеки дуже високий. На сигнали повітряної тривоги реагуємо оперативно", - наголошують військові.
Раніше повідомляли, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги.
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