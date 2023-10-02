Для початку переговорів щодо вступу в Європейський союз потрібна готовність до цього як України, так і ЄС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що вступ України до Євросоюзу - це питання часу. І зараз ключова мета нашої країни - початок переговорів щодо членства до кінця 2023 року.

Президент розповів, що під час засідання Ради міністрів ЄС, яке відбулося сьогодні у Києві, він почув, що така мета є абсолютно можливою.

"Україна точно виконає свою частину роботи - сім рекомендацій Єврокомісії. І дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, на початку переговорів і з боку Європейського союзу, усіх держав-членів", - додав Зеленський.