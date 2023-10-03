У вівторок, 3 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовослужбовець, 214 окремий спеціальний батальйон OPFOR Валерія Парфеній розповіла про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку та про те, чого не вистачає військовим на фронті.

Доба як і кожна почалась напружено, окупант усілякими силами намагається зірвати нашу перезмінку, тобто працюють ворожі снайпери, ворожі кулемети. Але моя задача і задача моєї команди полягає у тому, щоб забезпечити належне прикриття нашої піхоти, з чим ми в принципі допоки успішно справляємося.

Також вона розповіла про те, чого не вистачає на фронті.

Як би банально це не звучало - це автівки, це засоби звʼязку, засобу розвідки, буквально за останній місяць мій підрозділ втратив 2 або навіть 3 автівки. Ми вже їх навіть не рахуємо, тому що, на жаль, це розхідний матеріал.

Нагадаємо, що раніше ми писали про оперативну ситуацію на фронті 3 жовтня. Ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.