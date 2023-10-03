У вівторок, 3 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів про оперативну ситуацію у місті.

Продовжують атакувати лівобережжя. Сьогодні вночі, слав Богу, був час поспати, що не можу сказати про минулу добу, коли росіяни гатили майже цілу ніч, були вибухи, сьогодні також були, але такі, дотичні. Вчора дійсно було пекло, почали вони саме о 12 ночі й обстрілювали не перестаючи майже до 10 ранку. Загинув один поліцейський, його співробітник травмований, там ще постраждали двоє людей, один мав травматичну ампутацію ноги.

Загалом за вчорашню добу 502 снаряди долетіло на територію Херсонщини. З них 60 снарядів по самому Херсону.

Нагадаємо, що раніше ми писали про оперативну ситуацію на фронті 3 жовтня. Ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.