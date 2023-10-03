У вівторок, 3 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук розповів про оперативну ситуацію на фронті.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області. Ворог здійснив 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.



На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

"Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також, російська федерація атакувала Україну 7 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Нашою протиповітряною обороною знищено 4 ворожих "шахеди", - додав він.