Скоро на українських школярів очікує початок осінніх канікул 2023 року, але графік визначається кожним навчальним закладом окремо. Тривалість відпочинку учнів може залежати від ситуації в енергетиці, враховуючи небезпеку обстрілів з боку рф.

Освітній рік 2023/2024 в Україні відзначається важливими особливостями, оскільки він відбувається в умовах воєнного стану. Він також триватиме довше, ніж зазвичай. Міністерство освіти і науки визначило термін навчального року від 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

Важливою особливістю є те, що структуру навчального процесу та тривалість канікул встановлюють окремо кожний навчальний заклад. Відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту," учням слід мати не менше 30 календарних днів відпочинку протягом навчального року.

Наразі доступна інформація про затверджені терміни канікул у школах для різних регіонів, і орієнтовний графік може виглядати так:

Варто зазначити, що ці терміни можуть бути піддані змінам залежно від ситуації в різних регіонах України та умов воєнного стану.

У більшості шкіл останній дзвоник запланований на 31 травня, а згідно з календарем навчального року 2023/2024, навчальний рік має завершитися до 28 червня 2024 року. Протягом цього періоду можуть проводитися компенсаторні заняття для учнів з метою подолання освітніх втрат, а також інші заходи освітньої програми, включаючи атестацію та інші важливі заходи.

Дати канікул у школах

Чи будуть довгі канікули?

Тривалість канікул у навчальному році 2023/2024 може бути залежною від різних обставин, таких як безпекова ситуація, перебої зі світлом та теплом, а також інші фактори, що можуть вплинути на навчальний процес. Міністерство освіти і науки України зазначає, що можливість запровадження довготривалих канікул буде розглядатися в кожному конкретному закладі освіти лише в разі необхідності і врахування всіх обставин.