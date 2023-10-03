У вівторок, 3 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, як пройшла ніч та чому окупанти знову почали масовані атаки "Шахедами".

31 повітряна ціль була зафіксована, це були "Шахеди", а також одна крилата ракета "Іскандер-К", вона буває балістична, а буває крилата. Два типи ракет - різна траєкторія польоту. Власне "Іскандер" знищили, запускався він з району Джанкой. Так само "Шахеди" запускалися с окупованої території Криму, з мису Чауда. 29 шахедів з 31 знищено. Такий результат сьогодні доволі успішної роботи Протиповітряної оборони.

"Ворог сьогодні збільшує удари саме "Шахедами", то вкрай необхідні боєприпаси та озброєння для захисту державу, інфраструктури та промислових обʼєктів", - додав він.

Він також розповів, чому рф знову посилила обстріли "Шахедами".